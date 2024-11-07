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ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:56
2024-11-07T13:56
2024-11-07T13:56
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, Суджа, Плёхово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982413334.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили 12 бригад ВСУ в Курской области
Минобороны: авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области