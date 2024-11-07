https://ria.ru/20241107/minoborony-1982413334.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 150 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:37

2024-11-07T13:37

2024-11-07T13:43

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 150 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 30 200 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20241107/desant-1982338673.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)