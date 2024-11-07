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Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали - РИА Новости, 07.11.2024
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13:07 07.11.2024 (обновлено: 13:20 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html
Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали
Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали - РИА Новости, 07.11.2024
Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали
Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:07
2024-11-07T13:20
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
балашиха
главное управление обустройства войск
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела экс-главы управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.Следствием установлено, что под организацией Овчинникова в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" с помощью подложных торгов похитили комплексы в Москве и Балашихе стоимостью свыше 940 миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, балашиха, главное управление обустройства войск, главное военное следственное управление
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва, Балашиха, Главное управление обустройства войск, Главное военное следственное управление
Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

Имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали на 700 миллионов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела экс-главы управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.
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Следствием установлено, что под организацией Овчинникова в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" с помощью подложных торгов похитили комплексы в Москве и Балашихе стоимостью свыше 940 миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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