https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html

Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали - РИА Новости, 07.11.2024

Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:07

2024-11-07T13:07

2024-11-07T13:20

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела экс-главы управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.Следствием установлено, что под организацией Овчинникова в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона" с помощью подложных торгов похитили комплексы в Москве и Балашихе стоимостью свыше 940 миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html

https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982337947.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, балашиха, главное управление обустройства войск, главное военное следственное управление