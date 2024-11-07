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Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 122 мм самоходная... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:17

2024-11-07T12:20

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное Запорожской области и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф