Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 07.11.2024 (обновлено: 12:20 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982394868.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 122 мм самоходная... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:17
2024-11-07T12:20
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982359980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2acd72f555d625d017915fe2727ee5b6.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное Запорожской области и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982359980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0ed0a632a74e0701d5ee2d0a8ee3766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила более 60 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ
Бойцы минометного расчета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Бойцы минометного расчета ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 65 военных, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное Запорожской области и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала