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Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 07.11.2024
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:57
2024-11-07T07:57
2024-11-07T08:10
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безопасность
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее ведомство сообщило об уничтожении ночью 14 дронов над Воронежской и одного над Белгородской областями."Седьмого ноября т.г. около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Воронежская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила в Воронежской области два БПЛА ВСУ