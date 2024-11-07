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Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 07.11.2024
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07:57 07.11.2024 (обновлено: 08:10 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982346486.html
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 07.11.2024
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:57
2024-11-07T08:10
воронежская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее ведомство сообщило об уничтожении ночью 14 дронов над Воронежской и одного над Белгородской областями."Седьмого ноября т.г. около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия, безопасность, белгородская область
Воронежская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область
Над Воронежской областью сбили два украинских БПЛА

Минобороны: ПВО сбила в Воронежской области два БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Военнослужащий ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило об уничтожении ночью 14 дронов над Воронежской и одного над Белгородской областями.
"Седьмого ноября т.г. около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБезопасностьБелгородская область
 
 
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