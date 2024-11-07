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Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin - РИА Новости, 07.11.2024
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15:18 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/michelin-1982439835.html
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin - РИА Новости, 07.11.2024
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin
Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:18
2024-11-07T15:18
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии. "Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран. Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентоспособности Европы". Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.
https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html
https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin

BFMTV: рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтенд компании Michelin
Стенд компании Michelin - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стенд компании Michelin. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии.
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"Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал.
Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран.
Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентоспособности Европы".
Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.
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