https://ria.ru/20241107/michelin-1982439835.html
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin - РИА Новости, 07.11.2024
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin
Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:18
2024-11-07T15:18
2024-11-07T15:18
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798633412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ed25adf87e6db9a20fff798fd7d9978.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии. "Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран. Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентоспособности Европы". Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.
https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html
https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798633412_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_c8e6696804113f834a225a64cbe1d046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin
BFMTV: рабочие завода Michelin в Шоле планируют выйти на манифестацию 8 ноября