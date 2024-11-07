https://ria.ru/20241107/michelin-1982439835.html

Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin

Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin - РИА Новости, 07.11.2024

Во Франции пройдет манифестация работников закрывающегося завода Michelin

Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:18

2024-11-07T15:18

2024-11-07T15:18

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работники закрывающегося завода Michelin во французском городе Шоле планируют выйти на манифестацию в пятницу, 8 ноября, сообщает телеканал BFMTV. Ранее рабочие завода Michelin в Шоле объявили забастовку после заявления компании о закрытии. "Работники (завода) в Шоле продолжают свое протестное движение против этого решения. На пятницу запланирована манифестация", - указывает телеканал. Отмечается, что забастовка также начнется на заводе Michelin рядом с городом Клермон-Ферран. Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентоспособности Европы". Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.

https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html

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