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СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
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12:14 07.11.2024 (обновлено: 12:25 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/mask-1982394095.html
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа
Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах в США, чтобы получить преференции для своего бизнеса, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:14
2024-11-07T12:25
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах в США, чтобы получить преференции для своего бизнеса, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники."Илон Маск считает, что регулирование (государства. — Прим. ред.) мешает его бизнесу и инновациям &lt;…&gt;. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от как можно большего количества предписаний, чтобы он мог делать все, что захочет", — заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник компании Маска SpaceX.Как отмечает агентство со ссылкой на федеральные отчеты, миллиардер пожертвовал не менее 119 миллионов долларов на поддержку Трампа.Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/ssha-1982356865.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, spacex
В мире, Выборы президента США — 2024, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, SpaceX
СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа

Reuters: Маск поддержал Трампа, чтобы иметь возможно делать все, что захочет

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах в США, чтобы получить преференции для своего бизнеса, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Илон Маск считает, что регулирование (государства. — Прим. ред.) мешает его бизнесу и инновациям <…>. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от как можно большего количества предписаний, чтобы он мог делать все, что захочет", — заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник компании Маска SpaceX.
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Как отмечает агентство со ссылкой на федеральные отчеты, миллиардер пожертвовал не менее 119 миллионов долларов на поддержку Трампа.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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