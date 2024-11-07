СМИ раскрыли, зачем Маск так активно поддерживал Трампа
Reuters: Маск поддержал Трампа, чтобы иметь возможно делать все, что захочет
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Илон Маск поддержал кандидатуру Дональда Трампа на выборах в США, чтобы получить преференции для своего бизнеса, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Илон Маск считает, что регулирование (государства. — Прим. ред.) мешает его бизнесу и инновациям <…>. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от как можно большего количества предписаний, чтобы он мог делать все, что захочет", — заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник компании Маска SpaceX.
Как отмечает агентство со ссылкой на федеральные отчеты, миллиардер пожертвовал не менее 119 миллионов долларов на поддержку Трампа.
Маск с годами становится все более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Последний, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.