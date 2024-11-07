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Тайны Вселенной в танце: балетная премьера в театре на Большой Дмитровке

Тайны Вселенной в танце: балетная премьера в театре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 07.11.2024

Тайны Вселенной в танце: балетная премьера в театре на Большой Дмитровке

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет первую премьеру этого сезона – два одноактных балета "Перигелий" Славы Самодурова и "Знаем благую весть" худрука балетной труппы Максима Севагина.

2024-11-07T12:18

2024-11-07T12:18

2024-11-07T12:18

культпоход

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

москва

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Обе постановки создавались специально для этой сцены и труппы. Они объединены одной идеей – темой космоса и вселенной. Премьера состоится 8, 9 и 10 ноября.Постановки современных хореографов уже давно стали неотъемлемой частью репертуара этого театра. Именно здесь идут, в том числе, балеты легендарного хореографа чешского происхождения Иржи Килиана, на этой сцене публика знакомилась с творчеством индийца Акрама Хана или израильской танцовщицей Шарон Эяль. Неудивительно, что эта сцена стала и одной из главных площадок для современных российских хореографов. На протяжении последних сезонов в театре появляются вечера одноактных балетов, включающие по три постановки. В этом году художественный руководитель балета Максим Севагин решил представить вечер современного балета из двух частей, объединенных концептуально. Для постановки одной части пригласили Славу Самодурова, который до недавних пор возглавлял балет Екатеринбургского театра оперы и балета, а в 2023 году ушел в "свободное плавание". Вторую часть Максим Севагин, который начал ставить, еще будучи студентом хореографического училища, делает сам. С обоими хореографами работает известная художница-сценограф Мария Трегубова."Перигелий" Славы Самодурова"Я очень люблю науку, меня увлекает тема космоса. Люблю слушать лекции, это та информация, которая меня подпитывает. Но почему-то мои хобби никогда не оказывались на сцене. И когда Максим Севагин предложил мне поставить спектакль, я понял, что почему бы не взять за основу то, чем я увлекаюсь, не найти этому визуальное воплощение?" – рассказывает Самодуров.Свой спектакль он назвал "Перигелий" – так обычно именуют ближайшую к Солнцу точку орбиты планет или же расстояние от этой точки до центра Солнца."Меня всегда впечатляло как в науке противопоставляется "человеческое" и "вселенское". Именно эти эмоции и воплощены в этом балете", – поясняет хореограф.Он уверен: размышления о соотношении масштабов человеческих и космических понятны и близки зрителям.В спектакле нет четкого сюжета. Но есть ведущие пары – три балерины и два танцовщика. Всего в балете занято порядка 20 человек. Музыку для постановки написал современный композитор Владимир Горлинский, который задействовал не только симфонический оркестр, но и электронные звучания. Важная деталь – партитура очень ритмичная и четкая по темпу исполнения."С Владимиром было приятно работать в диалоге, мы сверили свои ощущения и поняли, что понимаем друг друга. Его музыка меня вдохновляет, было интересно разгадывать этот ребус. Ведь любая музыка – это ребус вне зависимости от ее сложности и от того, когда она была написана. Это послание композитора, а ты пытаешься выстроить с ней свой диалог, и рассказать свою историю", – говорит Самодуров.Оформлением спектакля "Перигелий", как и второй постановки вечера балета "Знаем благую весть", занимается художница Мария Трегубова. В качестве деталей сценографии она использует красные шары – они не только задействованы в самом танце, но и стали важным элементам афиш к спектаклю. Всего к спектаклю изготовлено более 50 шаров разного размера, самый большой весит 100 килограммов и имеет восемь метров в диаметре."Знаем благую весть" Максима СевагинаКак и "Перигелий", балет Максима Севагина также адресует зрителя к теме солнца и круга. Но на этом, пожалуй, аналогии заканчиваются. В качестве музыкальной основы постановки худрук балетной труппы театра и хореограф выбрал семь частей симфонии-действа "Перезвоны" Валерия Гаврилина (1939-1999). Этого советского композитора публика знает по балету "Анюта", который в последние годы возобновили во многих российских театрах. Но именно "Перезвоны" стали самым значимым его сочинением. Отправной точкой для композитора стала работа музыкой к пьесе Василия Шукшина "Степан Разин".Сочинение Гаврилина написано для солистов, хора и ударных инструментов. Хоровое звучание в этом балете будет максимально контрастировать с симфонической партитурой "Перигелия", в которой используются и необычные электронные звучания. К тому же в произведении Гаврилина есть текст. И, даже не следуя ему дословно, хореограф от него отталкивался."Я не только выбрал семь номеров из 20, но и поменял их местами. У меня все будет начинаться с номера "Воскресенье" (в оригинале он звучит в середине симфонии-действа – прим. ред.), где есть очень важные слова "не родись красивым, а родись счастливым". Они очень важны для понимания всего моего спектакля. Я в большой степени "цеплялся" за слова", – рассказывает Севагин.Хореограф не следует сюжетной канве сочинения Гаврилина, но говорит, что отталкивался от сильного культурного кода и народных мотивов, которые "погружают в мир славянской культуры"."Мне хотелось соблюсти баланс между ярким фольклорным звучанием музыки Гаврилина и тем, что будет видеть зритель на сцене, так что я попытался минимизировать фольклорное начало в своей хореографии. В спектакле нет явной сюжетной линии. Я увидел этот спектакль как некие сцены из жизни человека, скорее всего девушки. Меня интересовал свадебный обряд, темы жизни и смерти, последнего пути и перерождения", – делится Севагин.В противовес "Перигелию" с его сферическими формами, оформление балета "Знаем благую весть" будет полностью "плоским": декорации состоят из металлического каркаса и фанер, обтянутых светоотражающей тканью, которую вручную расписывают флуоресцентными красками сотрудники живописного цеха театра.

https://ria.ru/20240617/rusalkamamt-1952928049.html

https://ria.ru/20241106/festival-1982157139.html

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культпоход, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, москва