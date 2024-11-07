https://ria.ru/20241107/magate-1982406666.html
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:12
2024-11-07T13:12
2024-11-07T13:12
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции, сообщений о повреждениях объекта нет, говорится в заявлении МАГАТЭ."В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС в течение недели слышали взрывы на расстоянии