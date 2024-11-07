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Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/magate-1982406666.html
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:12
2024-11-07T13:12
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
запорожская аэс
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции, сообщений о повреждениях объекта нет, говорится в заявлении МАГАТЭ."В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, магатэ, запорожская аэс, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС в течение недели слышали взрывы на расстоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции, сообщений о повреждениях объекта нет, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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