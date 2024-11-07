https://ria.ru/20241107/magate-1982406666.html

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:12

2024-11-07T13:12

2024-11-07T13:12

специальная военная операция на украине

энергодар

магатэ

запорожская аэс

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запорожская область

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской АЭС, в течение недели слышали взрывы на расстоянии от станции, сообщений о повреждениях объекта нет, говорится в заявлении МАГАТЭ."В течение последней недели команда продолжала слышать частые взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. Сообщений о повреждениях Запорожской АЭС не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241107/grossi-1982405927.html

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энергодар, магатэ, запорожская аэс, россия, запорожская область, вооруженные силы украины