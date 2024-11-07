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Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута

Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута - РИА Новости, 07.11.2024

Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута

Спецборт МЧС РФ доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:11

2024-11-07T12:11

2024-11-07T12:33

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Спецборт МЧС России с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву. На территорию Российской Федерации прибудут 89 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.

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Эвакуация россиян из Бейрута в Москву Спецборт МЧС России доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщили в ведомстве. 2024-11-07T12:11 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бейрут, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024