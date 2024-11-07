https://ria.ru/20241107/livan-1982393733.html
Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута
Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута - РИА Новости, 07.11.2024
Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута
Спецборт МЧС РФ доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:11
2024-11-07T12:11
2024-11-07T12:33
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецборт МЧС РФ доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Спецборт МЧС России с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву. На территорию Российской Федерации прибудут 89 человек. Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.
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Эвакуация россиян из Бейрута в Москву
Спецборт МЧС России доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, пожелавших покинуть зону конфликта, сообщили в ведомстве.
2024-11-07T12:11
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РИА Новости
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бейрут, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Бейрут, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Cпецборт МЧС эвакуирует более 80 россиян из Бейрута
Cпецборт МЧС доставит из Бейрута в Москву 89 россиян