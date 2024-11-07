https://ria.ru/20241107/litsenzii-1982413871.html

"Мой экспорт" расширяет возможности получения лицензий на экспорт и импорт

"Мой экспорт" расширяет возможности получения лицензий на экспорт и импорт - РИА Новости, 07.11.2024

"Мой экспорт" расширяет возможности получения лицензий на экспорт и импорт

Российский экспортный центр продолжает работу по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - принятый Минпромторгом России и зарегистрированный в Минюсте... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:38

2024-11-07T13:38

2024-11-07T13:38

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр продолжает работу по развитию цифровой платформы "Мой экспорт" - принятый Минпромторгом России и зарегистрированный в Минюсте Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров (за исключением сжиженного природного газа) значительно расширяет возможности использования платформы "Мой экспорт" в сфере внешнеторговой деятельности, сообщает центр."Теперь предприниматели и юридические лица смогут получать через платформу "Мой экспорт" лицензии не только на экспорт, но и на импорт товаров через упрощенную онлайн-процедуру. Более того, для отдельных категорий товаров предусмотрена автоматическая выдача лицензий, что значительно сократит время ожидания и упрощает процедуру", - говорится в сообщении.Административный регламент также закрепляет право подачи заявлений и необходимых документов через уполномоченного представителя по доверенности. Это особенно актуально для крупных компаний и организаций, работающих с большим объемом экспортно-импортных операций.Данные изменения являются важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры внешнеэкономической деятельности России. Модернизация платформы "Мой экспорт" направлена на создание максимально комфортных и прозрачных условий для бизнеса, способствуя развитию экспорта и импорта, а также укреплению позиций российских компаний на международном рынке. Упрощение процедур получения лицензий позволит российским компаниям сэкономить время и ресурсы, сосредоточившись на развитии своего бизнеса.Напомним, платформа "Мой экспорт" (информационная система "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности - одна из инициатив социально-экономического развития России) предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Уже сейчас на платформе бизнесу доступно более 120 сервисов, которые покрывают каждый этап цикла экспортного проекта - от обучения и выбора рынка до услуг, необходимых для финансирования и реализации экспортного проекта, а также последующего расширения экспорта.Платформа "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

https://ria.ru/20241106/servis-1982164532.html

https://ria.ru/20241024/platforma-1979877370.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)