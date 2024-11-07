https://ria.ru/20241107/lekarstvo-1982443477.html

В красноярском Минздраве рассказали о ситуации с препаратами для беременных

В красноярском Минздраве рассказали о ситуации с препаратами для беременных - РИА Новости, 07.11.2024

В красноярском Минздраве рассказали о ситуации с препаратами для беременных

Дефицит в Красноярском крае антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:33

2024-11-07T15:33

2024-11-07T15:33

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пензенская область

красноярский край

россия

олег мельниченко

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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Дефицит в Красноярском крае антирезусного иммуноглобулина, который применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови, наблюдался в начале октября, сейчас ситуация стабильная, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава сообщения о дефиците препарата в Пензенской области. Ранее прокуратура Пензенской области начала проверку сообщений о нехватке в регионе антирезусного иммуноглобулина. Проблема была поднята в комментариях к посту губернатора Олега Мельниченко в соцсети "ВКонтакте". Пользователь попросила региональный минздрав объяснить причину отсутствия в городских женских консультациях, роддомах, стационарах, аптеках антирезусного иммуноглобулина, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и положен всем резус-отрицательным беременным с 28-й недели. Минздрав Пензенской области в ответе пользователю в комментариях подтвердил, что из-за дефицита препарата его введение не проводится беременным женщинам. В ведомстве отметили, что резус-иммунизация в настоящее время невозможна из-за временного отсутствия данного препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России. "Действительно, в начале октября были задержки поставок антирезусного иммуноглобулина. Но беременных обеспечили, организовав введение препарата в тех женских консультациях, где были остатки, даже если беременная наблюдалась в другом роддоме. Некоторым провели введение сразу после родов, что тоже допустимо. В настоящее время дефицита данного препарата в крае нет", - сказала руководитель пресс-службы минздрава Красноярского края Зоя Масленникова. Антирезусный иммуноглобулин – препарат, содержащий антитела к резус-фактору. Он используется для предотвращения резус-конфликта между матерью и плодом. Препарат вводится беременным женщинам с отрицательным резус-фактором в определенные моменты беременности и после родов, если ребенок родился с положительным резус-фактором.

https://ria.ru/20220119/rezus-faktor-1768596550.html

https://ria.ru/20230222/beremennost-1853844501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, пензенская область, красноярский край, россия, олег мельниченко