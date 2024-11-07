https://ria.ru/20241107/lavrov-1982405329.html

Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров

Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024

Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров

Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:04

2024-11-07T13:04

2024-11-07T13:04

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брюссель

сергей лавров

дональд трамп

евросоюз

в мире

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сказал министр Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.

https://ria.ru/20241107/lavrov-1982404197.html

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украина

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россия, украина, брюссель, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, в мире