https://ria.ru/20241107/lavrov-1982405329.html
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:04
2024-11-07T13:04
2024-11-07T13:04
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сказал министр Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982404197.html
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россия, украина, брюссель, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Брюссель, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Лавров: если у Запада будут конкретные идеи по Украине, РФ к ним прислушается