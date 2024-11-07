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Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
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13:04 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982405329.html
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:04
2024-11-07T13:04
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украина
брюссель
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сказал министр Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982404197.html
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россия, украина, брюссель, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Брюссель, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров

Лавров: если у Запада будут конкретные идеи по Украине, РФ к ним прислушается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сказал министр
Отвечая на вопрос, отразится ли избрание Дональда Трампа президентом США на внешней политике ЕС, Лавров добавил, что не может гадать на этот счет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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РоссияУкраинаБрюссельСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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