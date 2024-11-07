Лавров рассказал о неготовности Киева к дипломатическому урегулированию
Лавров: Россия выступает за дипломатическое урегулирование, Киев не готов
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия отдает предпочтение политико-дипломатическому инструментарию по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы и сегодня отдаем предпочтение политико-дипломатическому инструментарию, наши предложения были озвучены (президентом РФ) Владимиром Путиным в ходе упомянутого мной выступления в МИД 14 июня - они хорошо известны", - сказал министр в ходе выступления в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.
По словам министра, Москва не видит встречной готовности со стороны Киева и поддерживающих его стран.
В июне Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Он также добавил, что Киев должен заявить, в том числе об отказе от намерений вступить в НАТО, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.