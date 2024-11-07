https://ria.ru/20241107/lavrov-1982400056.html

Лавров: Россия не будет чинить препятствий назначению нового посла США

Лавров: Россия не будет чинить препятствий назначению нового посла США - РИА Новости, 07.11.2024

Лавров: Россия не будет чинить препятствий назначению нового посла США

РФ исходит из того, что новая республиканская администрация США захочет назначить нового посла в России, Москва не будет чинить препятствий, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:35

2024-11-07T12:35

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. РФ исходит из того, что новая республиканская администрация США захочет назначить нового посла в России, Москва не будет чинить препятствий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я исхожу из того, что республиканская американская администрация будет заинтересована назначить нового посла. Мы не будем чинить какие-либо препятствия", - сказал Лавров журналистам.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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