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Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
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12:34 07.11.2024 (обновлено: 12:44 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982399711.html
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Россия никогда не отказывалась от контактов с США, разговаривать лучше, чем изолироваться друг от друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос о... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:34
2024-11-07T12:44
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
вашингтон (штат)
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от контактов с США, разговаривать лучше, чем изолироваться друг от друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос о перспективах контактов с представителями будущей администрации в Вашингтоне."Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга", - заявил Лавров на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах контактов с командой победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.
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россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, вашингтон (штат)
Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вашингтон (штат)
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа

Лавров о контактах с командой Трампа: разговаривать лучше, чем изолироваться

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от контактов с США, разговаривать лучше, чем изолироваться друг от друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос о перспективах контактов с представителями будущей администрации в Вашингтоне.
"Мы никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было. Президент Путин каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, подчеркивает нашу позицию. Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга", - заявил Лавров на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах контактов с командой победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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