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Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет - РИА Новости, 07.11.2024
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14:16 07.11.2024 (обновлено: 14:39 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html
Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет
Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет - РИА Новости, 07.11.2024
Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет
Убийцу восьмилетней девочки в Кузбассе нашли и вынесли ему приговор спустя 17 лет после совершения преступления, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:16
2024-11-07T14:39
происшествия
россия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Убийцу восьмилетней девочки в Кузбассе нашли и вынесли ему приговор спустя 17 лет после совершения преступления, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. По данным следствия, 22 июля 2007 года в Кемерово 8-летняя девочка вышла на прогулку, но домой не вернулась. Было возбуждено уголовное дело. В ходе поисковых мероприятий вечером 23 июля 2007 года в помещении дачного дома было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Преступление по горячим следам раскрыть не удалось, но поиски преступника продолжались. "Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль лица, совершившего преступление. 23 мая 2024 года фигурант был задержан. Установлено, что 22 июля 2007 года мужчина, находясь в дачном доме, задушил девочку. Оставив ее тело на месте преступления, скрылся", – говорится в сообщении. Уточняется, что по уголовному делу было допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер видеонаблюдения, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен различного вида судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические в СЭЦ СК России. Собранные СК по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в убийстве ребенка при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ в ред. ФЗ от 10.05.2007). "Под тяжестью собранных доказательств фигурант признал вину в инкриминируемом деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации причиненного преступлением морального вреда судом с осужденного в пользу потерпевших взыскано 2 млн рублей", – добавляет ведомство.
https://ria.ru/20241102/tomsk-1981517733.html
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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет

СК: убийцу восьмилетней девочки в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет

© Фото : СУ СК России по Кемеровской областиПриговоренный за убийство восьмилетней девочки в Кузбассе
Приговоренный за убийство восьмилетней девочки в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области
Приговоренный за убийство восьмилетней девочки в Кузбассе. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Убийцу восьмилетней девочки в Кузбассе нашли и вынесли ему приговор спустя 17 лет после совершения преступления, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
По данным следствия, 22 июля 2007 года в Кемерово 8-летняя девочка вышла на прогулку, но домой не вернулась. Было возбуждено уголовное дело. В ходе поисковых мероприятий вечером 23 июля 2007 года в помещении дачного дома было обнаружено тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Преступление по горячим следам раскрыть не удалось, но поиски преступника продолжались.
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"Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль лица, совершившего преступление. 23 мая 2024 года фигурант был задержан. Установлено, что 22 июля 2007 года мужчина, находясь в дачном доме, задушил девочку. Оставив ее тело на месте преступления, скрылся", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по уголовному делу было допрошено более 600 свидетелей, изъято и проанализировано более 70 видеозаписей с камер видеонаблюдения, исследовано свыше 2500 детализаций телефонных звонков, проведено более 3400 осмотров транспортных средств и несколько сотен различного вида судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические в СЭЦ СК России.
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Собранные СК по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в убийстве ребенка при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ в ред. ФЗ от 10.05.2007).
"Под тяжестью собранных доказательств фигурант признал вину в инкриминируемом деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации причиненного преступлением морального вреда судом с осужденного в пользу потерпевших взыскано 2 млн рублей", – добавляет ведомство.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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