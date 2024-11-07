https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982370570.html

В Кузбассе бездомный заманил шестилетнюю девочку на кладбище и надругался

В Кузбассе бездомный заманил шестилетнюю девочку на кладбище и надругался - РИА Новости, 07.11.2024

В Кузбассе бездомный заманил шестилетнюю девочку на кладбище и надругался

Пьяный бездомный в Мариинске Кемеровской области заманил конфетами 6-летнюю девочку на кладбище и там над ней надругался, мужчина арестован, сообщают... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:34

2024-11-07T10:34

2024-11-07T10:34

происшествия

кемеровская область

россия

мариинск

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Пьяный бездомный в Мариинске Кемеровской области заманил конфетами 6-летнюю девочку на кладбище и там над ней надругался, мужчина арестован, сообщают региональные суд и СУСК РФ. Как сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса, Мариинский городской суд поместил под стражу "52-летнего мариинца без определённого места жительства, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". "Из представленных в суд материалов следует, что 4 ноября текущего года в дневное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице малолетнюю девочку и под предлогом угощения конфетами насильно унёс её на городское кладбище, находившееся неподалёку. Там он совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера", – отмечается в релизе. По данным СУСК по Кемеровской области, пострадавшему ребенку 6 лет. Семье девочки о том, что неизвестный унёс ее в сторону кладбища, тут же сообщил малолетний очевидец произошедшего. Бросившаяся на поиски мать нашла дочь на кладбище, которая рассказала ей о том, что с ней произошло. Подозреваемый в кратчайшее время был установлен и задержан. Он обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

https://ria.ru/20240919/rostov-1973667952.html

https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html

кемеровская область

россия

мариинск

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происшествия, кемеровская область, россия, мариинск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом