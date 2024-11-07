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Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
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13:39 07.11.2024 (обновлено: 14:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kurskaya-1982415555.html
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.11.2024
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:39
2024-11-07T14:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово, уточнили в Минобороны РФ.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВС РФ отразили 4 контратаки и сорвали атаку ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово, уточнили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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