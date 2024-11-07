https://ria.ru/20241107/kurskaya-1982415555.html

Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.11.2024

Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:39

2024-11-07T13:39

2024-11-07T14:00

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово, уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф