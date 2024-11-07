Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки
МО: ВС РФ отразили 4 контратаки и сорвали атаку ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" продолжила наступательные действия и нанесла поражение украинским войскам, отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово, уточнили в Минобороны РФ.
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