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Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 07.11.2024 (обновлено: 17:06 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску - РИА Новости, 07.11.2024
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску
Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:37
2024-11-07T17:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
виталий ганчев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.
https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску

Ганчев: российские военные находятся в нескольких километрах от Купянска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В ЛНР рассказали, как ВСУ выселяют людей из домов в Харьковской области
Вчера, 10:58
По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.
Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.
В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВиталий Ганчев
 
 
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