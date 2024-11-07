https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску - РИА Новости, 07.11.2024
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску
Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:37
2024-11-07T16:37
2024-11-07T17:06
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виталий ганчев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.
https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску
Ганчев: российские военные находятся в нескольких километрах от Купянска
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска", — сказал собеседник агентства.
По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ
.
Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.
В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.