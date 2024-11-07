https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html

Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску

Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску - РИА Новости, 07.11.2024

Ганчев рассказал о продвижении российских войск к Купянску

Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:37

2024-11-07T16:37

2024-11-07T17:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

виталий ганчев

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подразделения ВС России находятся уже в нескольких километрах от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяют наших ребят от пригорода Купянска", — сказал собеседник агентства.По его словам, российские военные постепенно продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.Как сообщало Минобороны, подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое и Петропавловка Харьковской области.В начале октября Генштаб украинских войск выделил четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: Купянское, Красноармейское, Лиманское и Кураховское.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982377627.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, виталий ганчев