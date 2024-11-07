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Кулеба рассказал, что будет с украинскими чиновниками после победы Трампа
Кулеба рассказал, что будет с украинскими чиновниками после победы Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Кулеба рассказал, что будет с украинскими чиновниками после победы Трампа
Действия Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, заставят чиновников в Киеве пить успокоительное, считает бывший глава МИД Украины... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:32
2024-11-07T18:32
2024-11-07T18:32
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Действия Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, заставят чиновников в Киеве пить успокоительное, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за "Корвалолом" и думать, что это конец, что все кончено", - приводит его слова украинский телеканал "Новости Live". Новости член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф ранее заявил РИА Новости, что Трампу для того, чтобы усадить Киев за стол переговоров, потребуется перекрыть потоки финансовой поддержки, на которую Украина опирается, чтобы выжить. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, осуществляющие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Кулеба рассказал, что будет с украинскими чиновниками после победы Трампа
Кулеба: действия Трампа заставят чиновников в Киеве пить успокоительное