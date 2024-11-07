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Обход Черкесска в КЧР хотят возвести в ближайшие шесть лет

Обход Черкесска в КЧР хотят возвести в ближайшие шесть лет - РИА Новости, 07.11.2024

Обход Черкесска в КЧР хотят возвести в ближайшие шесть лет

Развитие автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии и обеспечения безопасного дорожного движения обсудили глава Республики Рашид Темрезов и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:31

карачаево-черкесская республика

черкесск

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Развитие автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии и обеспечения безопасного дорожного движения обсудили глава Республики Рашид Темрезов и руководитель Росавтодора Роман Новиков, сообщает пресс-служба правительства региона. Участие в мероприятии также приняли заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Руслан Лечхаджиев, начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков, начальник управления эксплуатации автомобильных дорог ведомства Виталий Голиков и заместитель начальника управления регионального развития и реализации национального проекта Константин Потанин. На совещании обсудили результаты многолетней совместной работы и дальнейшее развитие автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии и обеспечения безопасности дорожного движения. В самом Черкесске работы завершены на 11 участках улично-дорожной сети. В частности, обновлен отрезок от улицы Набережной до переулка Кузнечного на пути к спортивному комплексу "Нарт" в ПКиО "Зеленый остров". Кроме того, специалисты капитально отремонтировали участок улицы Фабричной, что позволило обеспечить удобный доступ к республиканской спортивной школе "Олимпик". Здесь молодежь занимается дзюдо, самбо и вносит большой вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе. В целом, показатель по нормативному состоянию дорог агломераций Карачаево-Черкесской Республики сегодня составляет 87 %, что на 2 % выше плана, отметили в пресс-службе. Кроме того, в этом году удалось отремонтировать 10 километров важнейшего участка трассы Усть – Джегута – Терезе. Отдельно в рамках совещания обсуждалось развитие федеральных трасс, которые в полном составе входят в опорную сеть. Благодаря кропотливой работе дорожных служб, качественному содержанию и своевременному ремонту, сегодня в нормативном состоянии находится 87,1% дорог федерального значения – это 283,7 из 325,8 километра. В настоящее время продолжается реализация проекта капитального ремонта на подъезде к республиканской столице – городу Черкесск – со стороны Невинномысска. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2026 году. А на 118-м километре другой федеральной трассы А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия капитально отремонтируем мост через реку Домбай-Ульген в курортном поселке Домбай, говорится в сообщении. Кроме того, прорабатывается масштабный проект строительства обхода Черкесска. Здесь важно учесть интересы жителей республики и при этом обеспечить комфортный проезд автомобилей. Реализация этого проекта запланирована на ближайшие шесть лет. "Для нас развитие транспортной сети – это прежде всего, безопасность и комфорт передвижения жителей и гостей республики. А также важная составляющая ее инвестиционного климата. Учитывая динамичные темпы развития туризма в регионе, мы прогнозируем кратное увеличение туристического потока к 2030 году. В связи с этим, перед нами стоят масштабные задачи по расширению транспортной сети, приведению дорог в нормативное состояние, в том числе дорог, входящих в опорную сеть", – привели в пресс-службе слова Темрезова. Он поблагодарил Романа Новикова и команду Росавтодора за готовность к дальнейшей совместной работе по развитию транспортных артерий региона в концепции "Дорога как услуга", учитывающей увеличение количества многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль дорожной сети, а также за готовность к поиску новых решений, которые позволят гражданам страны преодолевать большие расстояния, не замечая потраченного времени в пути.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск