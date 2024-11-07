https://ria.ru/20241107/kotyukov-1982402104.html

Михаил Котюков посетил подшефный Свердловский округ в ЛНР

Михаил Котюков посетил подшефный Свердловский округ в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2024

Михаил Котюков посетил подшефный Свердловский округ в ЛНР

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил с рабочим визитом Свердловский муниципальный округ в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:51

2024-11-07T12:51

2024-11-07T12:51

красноярский край

луганская народная республика

донбасс

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил с рабочим визитом Свердловский муниципальный округ в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочего визита в Луганскую Народную Республику оценил ход восстановления инфраструктуры на подшефной территории – в Свердловском муниципальном округе. За минувший год здесь с помощью красноярских строителей приведены в порядок более 70 объектов – это дороги, социальные учреждения, жилой фонд", – говорится в сообщении. "Делаем все, что нужно нашим друзьям, братьям – свердловчанам для восстановления нормальной жизни. Люди благодарят красноярских строителей и всех, кто собирает гуманитарную помощь, для того, чтобы жизнь на Луганщине становилась мирной и общероссийской. Сегодня подводим итоги очередного сезона, но работу продолжим. Уже сейчас обсуждаем план на 2025 год, по всем ключевым объектам определяем график производства", – цитирует пресс-служба главу региона. Также губернатор пообщался с педагогическим составом и учениками Свердловской специализированной школы №6. За лето здесь обустроены несколько спортивных площадок, выполнен ремонт входной группы и пищеблока, заасфальтирована территория и установлено ограждение. Ребята отмечают, что теперь учеба проходит в комфортных условиях. В Республиканском центре социальной поддержки семей, детей и молодежи Свердловска заведующая Ольга Шило передала Михаилу Котюкову благодарственное письмо для жителей сибирского региона и рассказала, что в учреждении выполнен капитальный ремонт кровли, системы отопления, монтаж сетей теплоснабжения, заменены котлы. Кроме того, приобретено оборудование и техника. "Без жителей Красноярского края мы бы не справились, а теперь после ремонта с нетерпением ждем встречи с нашими ребятишками", – приводятся в сообщении слова заведующей центром. В Свердловске Михаил Котюков посетил также многоквартирный дом, где капитально отремонтировали кровлю и заменили лифтовое оборудование. Еще один важный строительный объект – жилой комплекс, где люди смогут приобрести квартиры по программе льготной ипотеки. Отмечается, что новая многоэтажка возводится в ЛНР впервые за 30 лет. В городе Червонопартизанск Михаил Котюков вместе с главой Свердловского муниципального округа Андреем Сухачевым осмотрели отремонтированные Дворец культуры и гимназию. Школьникам губернатор Красноярского края подарил футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи. "Уже сложно посчитать, в который раз вы посещаете нас, Михаил Михайлович. Это говорит о том, что жители Донбасса красноярцам небезразличны. Работа у нас значительно расширилась во всех сферах благодаря дружбе, взаимодействию и поддержке. Жителям Красноярского края огромное спасибо за помощь, которую они оказывают. Мы, жители Донбасса, действительно в ней нуждаемся. А когда вместе пройдем все серьезные испытания, которые достались нашей земле, то Донбасс в долгу не останется. Мы Россию не подведем!" – приводятся в сообщении слова главы Свердловского муниципального округа Андрея Сухачева.

https://ria.ru/20241030/sessiya-1980856764.html

https://ria.ru/20241024/kotyukov-1979767940.html

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красноярский край, луганская народная республика, донбасс, михаил котюков