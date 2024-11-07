https://ria.ru/20241107/kosovo-1982434071.html

В Косово прокомментировали победу Трампа на выборах

В Косово прокомментировали победу Трампа на выборах - РИА Новости, 07.11.2024

В Косово прокомментировали победу Трампа на выборах

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп не представляет угрозы для продолжения всеобъемлющей поддержки Вашингтона Приштине, заявила президент... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:49

2024-11-07T14:49

2024-11-07T14:56

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выборы президента сша — 2024

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БУДАПЕШТ, 7 ноя – РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп не представляет угрозы для продолжения всеобъемлющей поддержки Вашингтона Приштине, заявила президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи. Османи в четверг участвует в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште. Журналисты попросили ее прокомментировать победу Трампа на выборах. "Я не считаю это опасностью, (самопровозглашенное – ред.) Косово десятилетиями получало выгоду от двухпартийной поддержки из США. Мы стали независимыми, когда республиканцы были у власти, мы стали свободными, когда демократы были у власти. Мы работали очень плотно с каждой администрацией, и я верю, что так это и будет в дальнейшем", - заявила косовоалбанский "президент", трансляция велась на сайте саммита. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в октябре 2021 года, что власти самопровозглашенного Косово отказались соблюдать соглашение об экономической нормализации отношений с Белградом, подписанное по инициативе Трампа в Вашингтоне в 2020 году. "Парламент" в Приштине в августе 2021 года отказался принять резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения. Документ определял перенос посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июля 2021 года, а также открытие там "диппредставительства" самопровозглашенного Косово. Наибольшую критику сербской оппозиции вызвал этот пункт документа, который может повлиять на отношения с ближневосточными партнерами. Вучич позже заявлял, что не станет переносить посольство, если Израиль признает косовскую независимость, что израильские власти и сделали, после чего Приштина подписала с Израилем документ об установлении дипломатических отношений и открыла "посольство" в Иерусалиме.

https://ria.ru/20240311/tramp-1932209359.html

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в мире, косово, приштина, сша, дональд трамп, александр вучич, выборы президента сша — 2024