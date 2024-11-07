https://ria.ru/20241107/koshka-1982332166.html
СМИ: в Аргентине под завалом рухнувшего восемь дней назад отеля нашли кошку
СМИ: в Аргентине под завалом рухнувшего восемь дней назад отеля нашли кошку - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: в Аргентине под завалом рухнувшего восемь дней назад отеля нашли кошку
Спасатели в Аргентине нашли живую кошку под обломками отеля, обрушившегося восемь дней назад, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:54
2024-11-07T01:54
2024-11-07T01:55
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя - РИА Новости. Спасатели в Аргентине нашли живую кошку под обломками отеля, обрушившегося восемь дней назад, сообщил телеканал TN. "Спасатели (города) Вилья-Хесель спасли кошку, которая оказалась под обломками отеля", - отметило СМИ. Ветеринары осмотрели животное, накормили и напоили. Спасённая кошка принадлежала Науэлю Стефанику, племяннику бывшей хозяйки отеля, оба погибли. Всего жертвами трагедии на данный момент числятся семь человек. Одна женщина была спасена и находится на лечении. В настоящее время спасатели ищут последнюю пропавшую без вести - девушку Науэля. Кроме того, не исключается, что под обломками могут находиться и другие люди, о пропаже которых не заявляли. Десятиэтажный отель в курортном городке Вилья-Хесель обрушился неделю назад. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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аргентина
Хорошие новости, Аргентина
СМИ: в Аргентине под завалом рухнувшего восемь дней назад отеля нашли кошку
TN: в Аргентине под завалом рухнувшего восемь дней назад отеля нашли живую кошку
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя - РИА Новости. Спасатели в Аргентине нашли живую кошку под обломками отеля, обрушившегося восемь дней назад, сообщил телеканал TN.
"Спасатели (города) Вилья-Хесель спасли кошку, которая оказалась под обломками отеля", - отметило СМИ.
Ветеринары осмотрели животное, накормили и напоили.
Спасённая кошка принадлежала Науэлю Стефанику, племяннику бывшей хозяйки отеля, оба погибли. Всего жертвами трагедии на данный момент числятся семь человек. Одна женщина была спасена и находится на лечении.
В настоящее время спасатели ищут последнюю пропавшую без вести - девушку Науэля. Кроме того, не исключается, что под обломками могут находиться и другие люди, о пропаже которых не заявляли.
Десятиэтажный отель в курортном городке Вилья-Хесель обрушился неделю назад. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы.