https://ria.ru/20241107/korotchenko-1982335232.html

Эксперт оценил перспективы Трампа по влиянию на переговоры о СНВ

Эксперт оценил перспективы Трампа по влиянию на переговоры о СНВ - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт оценил перспективы Трампа по влиянию на переговоры о СНВ

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) мгновенно, они должны... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:09

2024-11-07T03:09

2024-11-07T03:09

сша

китай

россия

дональд трамп

игорь коротченко

нато

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на переговоры о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) мгновенно, они должны состояться только после завершения украинского конфликта на приемлемых для России условиях, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Конечно же, без разрешения украинского кризиса на приемлемых для России условиях ни о каких переговорах с США по СНВ не может быть и речи. При этом Россия должна дать понять США и их союзникам, что любые переговоры возможны без увязки планов строительства и развития стратегического ядерного потенциала Китая. Китай - самостоятельная держава, она сама определяет свои перспективы и программы военного характера", - сказал Коротченко. Он отметил, что в условиях превосходства стран НАТО по вооружениям более чем в четыре с половиной раза, ядерное оружие остается для России важнейшим фактором сдерживания потенциального противника от агрессии. "Все переговоры должны вестись теперь на условиях новых реалий, а именно суммарного зачета ядерных боевых зарядов и их носителей трёх государств-членов НАТО, являющихся членами ядерного клуба. Это США, Великобритания и Франция. Соответственно с одной стороны - суммарный зачет этого потенциала, а с другой стороны - потенциал Российской Федерации", - заявил эксперт. СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982334773.html

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сша, китай, россия, дональд трамп, игорь коротченко, нато, выборы президента сша — 2024