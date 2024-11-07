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Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024
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18:01 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/koreya-1982477040.html
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины
Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:01
2024-11-07T18:01
в мире
сша
украина
южная корея
дональд трамп
юн сок ель
камала харрис
nbc
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СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной, чтобы не оказаться в изоляции и не понести убытки, если США и Запад отступятся от Киева, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Южной Корее следует внимательно следить за политикой администрации (победившего на выборах в США Дональда – ред.) Трампа и не углублять своё участие в конфликте между Россией и Украиной. Если США и Запад отступят, Корея рискует оказаться в изоляции", - заявил эксперт. Он отметил, что, возможно, и стоит отправить наблюдателей на Украину, как это планирует сделать южнокорейское правительство, но "не демонстративно". "Ключевая цель внешней политики второго срока Трампа – прекращение масштабных вмешательств. Это означает отказ от инвестиций и военного вмешательства в регионы, где нет конкретных интересов", - рассказал эксперт. Он пояснил, что, хотя администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля стремится участвовать в проектах по восстановлению Украины, в ближайшем будущем, по крайней мере, в период администрации Трампа, вся нагрузка по восстановлению будет "возложена на Европу". Но если та не захочет делать это за свой счет, то и участие Южной Кореи станет не выгодным экономическим проектом, а работой себе в убыток. "Однако никто не желает брать на себя это бремя, и, если не будет стран, готовых финансировать восстановление, то это станет невозможным… К восстановительным проектам также следует подходить осторожно. Если никто не будет финансировать восстановление, участие Кореи будет чисто гуманитарным, а не экономически выгодным", - добавил эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html
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в мире, сша, украина, южная корея, дональд трамп, юн сок ель, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, россия
В мире, США, Украина, Южная Корея, Дональд Трамп, Юн Сок Ель, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024, Россия
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины

Эксперт Чже Сун Хун: Сеулу не стоит углублять участие в украинском конфликте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной, чтобы не оказаться в изоляции и не понести убытки, если США и Запад отступятся от Киева, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
"Южной Корее следует внимательно следить за политикой администрации (победившего на выборах в США Дональда – ред.) Трампа и не углублять своё участие в конфликте между Россией и Украиной. Если США и Запад отступят, Корея рискует оказаться в изоляции", - заявил эксперт.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
6 ноября, 12:20
Он отметил, что, возможно, и стоит отправить наблюдателей на Украину, как это планирует сделать южнокорейское правительство, но "не демонстративно".
"Ключевая цель внешней политики второго срока Трампа – прекращение масштабных вмешательств. Это означает отказ от инвестиций и военного вмешательства в регионы, где нет конкретных интересов", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что, хотя администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля стремится участвовать в проектах по восстановлению Украины, в ближайшем будущем, по крайней мере, в период администрации Трампа, вся нагрузка по восстановлению будет "возложена на Европу". Но если та не захочет делать это за свой счет, то и участие Южной Кореи станет не выгодным экономическим проектом, а работой себе в убыток.
"Однако никто не желает брать на себя это бремя, и, если не будет стран, готовых финансировать восстановление, то это станет невозможным… К восстановительным проектам также следует подходить осторожно. Если никто не будет финансировать восстановление, участие Кореи будет чисто гуманитарным, а не экономически выгодным", - добавил эксперт.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Один на один с Киевом: выборы в США могут обернуться кошмаром для Европы
5 ноября, 03:50
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
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В миреСШАУкраинаЮжная КореяДональд ТрампЮн Сок ЕльКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024Россия
 
 
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