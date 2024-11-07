https://ria.ru/20241107/koreya-1982477040.html

Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины

Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины

Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

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СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной, чтобы не оказаться в изоляции и не понести убытки, если США и Запад отступятся от Киева, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Южной Корее следует внимательно следить за политикой администрации (победившего на выборах в США Дональда – ред.) Трампа и не углублять своё участие в конфликте между Россией и Украиной. Если США и Запад отступят, Корея рискует оказаться в изоляции", - заявил эксперт. Он отметил, что, возможно, и стоит отправить наблюдателей на Украину, как это планирует сделать южнокорейское правительство, но "не демонстративно". "Ключевая цель внешней политики второго срока Трампа – прекращение масштабных вмешательств. Это означает отказ от инвестиций и военного вмешательства в регионы, где нет конкретных интересов", - рассказал эксперт. Он пояснил, что, хотя администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля стремится участвовать в проектах по восстановлению Украины, в ближайшем будущем, по крайней мере, в период администрации Трампа, вся нагрузка по восстановлению будет "возложена на Европу". Но если та не захочет делать это за свой счет, то и участие Южной Кореи станет не выгодным экономическим проектом, а работой себе в убыток. "Однако никто не желает брать на себя это бремя, и, если не будет стран, готовых финансировать восстановление, то это станет невозможным… К восстановительным проектам также следует подходить осторожно. Если никто не будет финансировать восстановление, участие Кореи будет чисто гуманитарным, а не экономически выгодным", - добавил эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html

https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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