https://ria.ru/20241107/koreya-1982477040.html
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины
Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:01
2024-11-07T18:01
2024-11-07T18:01
в мире
сша
украина
южная корея
дональд трамп
юн сок ель
камала харрис
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной, чтобы не оказаться в изоляции и не понести убытки, если США и Запад отступятся от Киева, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун. "Южной Корее следует внимательно следить за политикой администрации (победившего на выборах в США Дональда – ред.) Трампа и не углублять своё участие в конфликте между Россией и Украиной. Если США и Запад отступят, Корея рискует оказаться в изоляции", - заявил эксперт. Он отметил, что, возможно, и стоит отправить наблюдателей на Украину, как это планирует сделать южнокорейское правительство, но "не демонстративно". "Ключевая цель внешней политики второго срока Трампа – прекращение масштабных вмешательств. Это означает отказ от инвестиций и военного вмешательства в регионы, где нет конкретных интересов", - рассказал эксперт. Он пояснил, что, хотя администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля стремится участвовать в проектах по восстановлению Украины, в ближайшем будущем, по крайней мере, в период администрации Трампа, вся нагрузка по восстановлению будет "возложена на Европу". Но если та не захочет делать это за свой счет, то и участие Южной Кореи станет не выгодным экономическим проектом, а работой себе в убыток. "Однако никто не желает брать на себя это бремя, и, если не будет стран, готовых финансировать восстановление, то это станет невозможным… К восстановительным проектам также следует подходить осторожно. Если никто не будет финансировать восстановление, участие Кореи будет чисто гуманитарным, а не экономически выгодным", - добавил эксперт. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html
https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
сша
украина
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, южная корея, дональд трамп, юн сок ель, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, россия
В мире, США, Украина, Южная Корея, Дональд Трамп, Юн Сок Ель, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024, Россия
Эксперт предостерег Сеул от углубления участия в конфликте России и Украины
Эксперт Чже Сун Хун: Сеулу не стоит углублять участие в украинском конфликте
СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Южной Корее теперь нужно внимательно наблюдать за политикой новой администрации США и не стоит углублять свое участие в конфликте между Россией и Украиной, чтобы не оказаться в изоляции и не понести убытки, если США и Запад отступятся от Киева, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
"Южной Корее следует внимательно следить за политикой администрации (победившего на выборах в США Дональда – ред.) Трампа
и не углублять своё участие в конфликте между Россией и Украиной. Если США и Запад отступят, Корея рискует оказаться в изоляции", - заявил эксперт.
Он отметил, что, возможно, и стоит отправить наблюдателей на Украину, как это планирует сделать южнокорейское правительство, но "не демонстративно".
"Ключевая цель внешней политики второго срока Трампа – прекращение масштабных вмешательств. Это означает отказ от инвестиций и военного вмешательства в регионы, где нет конкретных интересов", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что, хотя администрация южнокорейского президента Юн Сок Ёля
стремится участвовать в проектах по восстановлению Украины, в ближайшем будущем, по крайней мере, в период администрации Трампа, вся нагрузка по восстановлению будет "возложена на Европу". Но если та не захочет делать это за свой счет, то и участие Южной Кореи станет не выгодным экономическим проектом, а работой себе в убыток.
"Однако никто не желает брать на себя это бремя, и, если не будет стран, готовых финансировать восстановление, то это станет невозможным… К восстановительным проектам также следует подходить осторожно. Если никто не будет финансировать восстановление, участие Кореи будет чисто гуманитарным, а не экономически выгодным", - добавил эксперт.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.