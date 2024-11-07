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"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия - РИА Новости, 07.11.2024
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16:24 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kompleks-1982453031.html
"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия
"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия - РИА Новости, 07.11.2024
"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за 100 дней работы увидели миллион посетителей, сообщили в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:24
2024-11-07T16:24
херсонес
новороссия
россия
третьяковская галерея
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за 100 дней работы увидели миллион посетителей, сообщили в пресс-службе комплекса. Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля 2024 года. "Со дня открытия комплекс имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров. Для сравнения, Крымский полуостров за 10 месяцев всего посетило свыше 5 миллионов туристов - "Новый Херсонес" за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - сообщается в Telegram-канале комплекса. "Это, наверное, самый маленький юбилей, какой только можно представить. Но все же этого времени вполне достаточно, чтобы сделать первые выводы: насколько то, что создано в "Новом Херсонесе" нужно людям. Они потоком шли сюда, когда стояла крымская жара и можно было бы провести свободное, а, тем более, отпускное время на море; люди шли, когда туристический сезон пошел на спад; люди идут и сейчас, в ноябре, это в основном жители Крыма, те, кто знают, что не все в огромном комплексе "Нового Херсонеса" окончательно готово. Значит, людям интересно это место, интересна наша история", - приводятся пресс-службой слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что Новый Херсонес стал мощным драйвером развития туристского потенциала региона. Музейно-храмовый комплекс не только одна из самых востребованных достопримечательностей страны, но и целый кластер современной инфраструктуры: от духовно-просветительских центров, до точек питания и размещения гостей с множеством рабочих мест, отметил он. Новый Херсонес, наравне с Эрмитажем, Петергофом и Третьяковской галереей входит в топ-10 самых упоминаемых мест России, занимая 8-ю строчку в рейтинге. Музей Крыма и Новороссии за 100 дней посетило 350 тысяч человек. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии, который расположится в самом большом здании на территории "Нового Херсонеса". На сегодняшний день идет кропотливая работа по отбору экспонатов. Среди них находятся уникальные предметы, которые были найдены во время раскопок на Южном пригороде. Продолжается и развитие событий части музейно-храмового комплекса. Так в музее Крыма и Новороссии прошла первая передвижная выставка, приуроченная к 110-летию начала Первой мировой войны, повествующая о многогранной благотворительной деятельности семьи императорской фамилии. В октябре на "Грифон Арене" прошли бесплатные кинопоказы классики отечественного кино, собравшие тысячи зрителей. Ко Дню народного единства музей впервые принял участие во Всероссийской акции "Ночь искусств".
https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html
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херсонес, новороссия, россия, третьяковская галерея, общество
Херсонес, Новороссия, Россия, Третьяковская галерея, Общество
"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия

Комплекс "Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за 100 дней работы увидели миллион посетителей, сообщили в пресс-службе комплекса.
Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля 2024 года.
Посетители на открытии музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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3 октября, 12:01
"Со дня открытия комплекс имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров. Для сравнения, Крымский полуостров за 10 месяцев всего посетило свыше 5 миллионов туристов - "Новый Херсонес" за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - сообщается в Telegram-канале комплекса.
"Это, наверное, самый маленький юбилей, какой только можно представить. Но все же этого времени вполне достаточно, чтобы сделать первые выводы: насколько то, что создано в "Новом Херсонесе" нужно людям. Они потоком шли сюда, когда стояла крымская жара и можно было бы провести свободное, а, тем более, отпускное время на море; люди шли, когда туристический сезон пошел на спад; люди идут и сейчас, в ноябре, это в основном жители Крыма, те, кто знают, что не все в огромном комплексе "Нового Херсонеса" окончательно готово. Значит, людям интересно это место, интересна наша история", - приводятся пресс-службой слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что Новый Херсонес стал мощным драйвером развития туристского потенциала региона. Музейно-храмовый комплекс не только одна из самых востребованных достопримечательностей страны, но и целый кластер современной инфраструктуры: от духовно-просветительских центров, до точек питания и размещения гостей с множеством рабочих мест, отметил он.
Новый Херсонес, наравне с Эрмитажем, Петергофом и Третьяковской галереей входит в топ-10 самых упоминаемых мест России, занимая 8-ю строчку в рейтинге. Музей Крыма и Новороссии за 100 дней посетило 350 тысяч человек. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии, который расположится в самом большом здании на территории "Нового Херсонеса". На сегодняшний день идет кропотливая работа по отбору экспонатов. Среди них находятся уникальные предметы, которые были найдены во время раскопок на Южном пригороде.
Продолжается и развитие событий части музейно-храмового комплекса. Так в музее Крыма и Новороссии прошла первая передвижная выставка, приуроченная к 110-летию начала Первой мировой войны, повествующая о многогранной благотворительной деятельности семьи императорской фамилии. В октябре на "Грифон Арене" прошли бесплатные кинопоказы классики отечественного кино, собравшие тысячи зрителей. Ко Дню народного единства музей впервые принял участие во Всероссийской акции "Ночь искусств".
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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1 августа, 12:37
 
ХерсонесНовороссияРоссияТретьяковская галереяОбщество
 
 
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