https://ria.ru/20241107/kompleks-1982453031.html

"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия

"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия - РИА Новости, 07.11.2024

"Новый Херсонес" принял миллион посетителей за сто дней со дня открытия

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за 100 дней работы увидели миллион посетителей, сообщили в пресс-службе комплекса. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:24

2024-11-07T16:24

2024-11-07T16:24

херсонес

новороссия

россия

третьяковская галерея

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e2f271ac3537d7339212e2bde5365ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" за 100 дней работы увидели миллион посетителей, сообщили в пресс-службе комплекса. Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля 2024 года. "Со дня открытия комплекс имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров. Для сравнения, Крымский полуостров за 10 месяцев всего посетило свыше 5 миллионов туристов - "Новый Херсонес" за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - сообщается в Telegram-канале комплекса. "Это, наверное, самый маленький юбилей, какой только можно представить. Но все же этого времени вполне достаточно, чтобы сделать первые выводы: насколько то, что создано в "Новом Херсонесе" нужно людям. Они потоком шли сюда, когда стояла крымская жара и можно было бы провести свободное, а, тем более, отпускное время на море; люди шли, когда туристический сезон пошел на спад; люди идут и сейчас, в ноябре, это в основном жители Крыма, те, кто знают, что не все в огромном комплексе "Нового Херсонеса" окончательно готово. Значит, людям интересно это место, интересна наша история", - приводятся пресс-службой слова митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин отметил, что Новый Херсонес стал мощным драйвером развития туристского потенциала региона. Музейно-храмовый комплекс не только одна из самых востребованных достопримечательностей страны, но и целый кластер современной инфраструктуры: от духовно-просветительских центров, до точек питания и размещения гостей с множеством рабочих мест, отметил он. Новый Херсонес, наравне с Эрмитажем, Петергофом и Третьяковской галереей входит в топ-10 самых упоминаемых мест России, занимая 8-ю строчку в рейтинге. Музей Крыма и Новороссии за 100 дней посетило 350 тысяч человек. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии, который расположится в самом большом здании на территории "Нового Херсонеса". На сегодняшний день идет кропотливая работа по отбору экспонатов. Среди них находятся уникальные предметы, которые были найдены во время раскопок на Южном пригороде. Продолжается и развитие событий части музейно-храмового комплекса. Так в музее Крыма и Новороссии прошла первая передвижная выставка, приуроченная к 110-летию начала Первой мировой войны, повествующая о многогранной благотворительной деятельности семьи императорской фамилии. В октябре на "Грифон Арене" прошли бесплатные кинопоказы классики отечественного кино, собравшие тысячи зрителей. Ко Дню народного единства музей впервые принял участие во Всероссийской акции "Ночь искусств".

https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

https://ria.ru/20240801/khersones-1963404658.html

херсонес

новороссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонес, новороссия, россия, третьяковская галерея, общество