https://ria.ru/20241107/koksaki-1982361042.html

Врач рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

Врач рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки - РИА Новости, 07.11.2024

Врач рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки

Основными мерами профилактики вируса Коксаки является тщательное соблюдение личной гигиены, регулярная дезинфекция детских вещей, соблюдение правил обработки... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:53

2024-11-07T09:53

2024-11-07T09:53

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Основными мерами профилактики вируса Коксаки является тщательное соблюдение личной гигиены, регулярная дезинфекция детских вещей, соблюдение правил обработки продуктов питания, а также поддержание естественного иммунитета, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. "Одной из главных мер профилактики вируса Коксаки является тщательное соблюдение личной гигиены. Вирус передается фекально-оральным путем, через контакт с зараженными поверхностями, предметами и от человека к человеку. Мыть руки необходимо не менее 20 секунд с мылом после посещения общественных мест, туалета, перед приемом пищи и после смены подгузников у ребенка. Если нет возможности вымыть руки, рекомендуется использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%", - сказала Тен. По словам врача, детские игрушки, предметы общего пользования, а также предметы, которые ребенок может случайно облизнуть, необходимо регулярно дезинфицировать. Особенное внимание стоит уделить дезинфекции поверхностей в детских учреждениях, на детских площадках и в домах с детьми. Кроме того, важно следить за тем, чтобы дети не брали руки в рот, не грызли ногти и не облизывали игрушки или другие предметы. "Вирус Коксаки легко распространяется через тесный контакт с зараженными людьми. Поэтому следует избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы заболевания. В случае выявления инфекции в детском коллективе (школа, детский сад) или в семье важно соблюдать карантинные меры и, по возможности, изолировать заболевшего человека от других членов семьи, особенно детей", - отметила Тен. В периоды сезонного распространения вируса врач рекомендует воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей, где инфекция может передаваться быстро. "Сильный иммунитет помогает организму лучше противостоять инфекциям, включая вирус Коксаки. Рацион с достаточным количеством белков, витаминов и минералов поддерживает иммунную систему. Важно включать в меню продукты, богатые витаминами C, D, а также антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунитета. Регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни стимулируют иммунную систему и способствуют повышению общей устойчивости организма к инфекциям", - добавила собеседник. Тен отметила, что вирус Коксаки устойчив к внешней среде и может сохраняться в воде в течение длительного времени. В связи с этим, рекомендуется не купаться в местах с плохим санитарным состоянием, так как вирус там может находиться в воде. После купания следует вытираться своим полотенцем и избегать использования общих предметов гигиены. Вирус Коксаки может передаваться через пищу, поэтому важно уделять внимание обработке продуктов. Все овощи и фрукты, особенно те, которые употребляются в сыром виде, необходимо тщательно мыть под проточной водой. Мясные, рыбные и молочные продукты должны проходить термическую обработку, чтобы исключить возможность заражения. "На данный момент нет специфической вакцины против вируса Коксаки. Однако вакцинация против других вирусных инфекций, таких как грипп и другие энтеровирусы, может помочь снизить общий вирусный фон и нагрузку на иммунную систему, что, в свою очередь, снизит риск осложнений при заражении вирусом Коксаки. Если вы или ваши близкие испытывают симптомы, такие как сыпь, высокая температура, боль в горле, мышечные боли или желудочно-кишечные расстройства, следует немедленно обратиться к врачу. Раннее обращение поможет избежать осложнений и ограничить распространение вируса", - резюмировала Тен. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов, кроме лихорадки.

https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982313432.html

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