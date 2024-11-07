https://ria.ru/20241107/kitay-1982344140.html
Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США
Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США - РИА Новости, 07.11.2024
Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США
Китай надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования, будут должным образом управлять разногласиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:07
2024-11-07T07:07
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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования, будут должным образом управлять разногласиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. "Надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и взаимодействие, должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и найдут путь правильного сосуществования Китая и США в новый период, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру", - говорится в тексте телеграммы, который распространило в четверг Центральное телевидение Китая. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, си цзиньпин, выборы президента сша — 2024, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Си Цзиньпин, Выборы президента США — 2024, В мире
Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США
Си Цзиньпин: КНР надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования, будут должным образом управлять разногласиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу.
"Надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и взаимодействие, должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и найдут путь правильного сосуществования Китая и США в новый период, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру", - говорится в тексте телеграммы, который распространило в четверг Центральное телевидение Китая.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис
, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.