https://ria.ru/20241107/kitay-1982344140.html

Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США

Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США - РИА Новости, 07.11.2024

Си Цзиньпин выразил надежду на правильный путь сосуществования с США

Китай надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования, будут должным образом управлять разногласиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:07

2024-11-07T07:07

2024-11-07T07:07

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

си цзиньпин

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в мире

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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Китай надеется, что КНР и США найдут правильный путь сосуществования, будут должным образом управлять разногласиями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. "Надеемся, что обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и взаимодействие, должным образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и найдут путь правильного сосуществования Китая и США в новый период, который принесет пользу как обеим странам, так и всему миру", - говорится в тексте телеграммы, который распространило в четверг Центральное телевидение Китая. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/kitay-1982343057.html

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китай

сша

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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, си цзиньпин, выборы президента сша — 2024, в мире