https://ria.ru/20241107/kitay-1982343057.html

Си Цзиньпин в телеграмме Трампу призвал США к сотрудничеству

Си Цзиньпин в телеграмме Трампу призвал США к сотрудничеству - РИА Новости, 07.11.2024

Си Цзиньпин в телеграмме Трампу призвал США к сотрудничеству

Сотрудничество Китая и США принесет выгоду обеим сторонам, а конфронтация навредит обеим странам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:48

2024-11-07T06:48

2024-11-07T06:48

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ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничество Китая и США принесет выгоду обеим сторонам, а конфронтация навредит обеим странам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. "История показывает нам, что Китай и США как выиграют от сотрудничества, так и проиграют от конфронтации", - говорится в тексте телеграммы, который распространило в четверг Центральное телевидение Китая. Глава КНР подчеркнул, что "стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982341892.html

https://ria.ru/20241107/isiba--1982342229.html

китай

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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, си цзиньпин, выборы президента сша — 2024, в мире