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В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино - РИА Новости, 07.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kino-1982238906.html
В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино
В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино - РИА Новости, 07.11.2024
В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино
В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино. Показы пройдут также в Перми и Новосибирске. Мероприятие организуют сети кинотеатров "Синема Парк" и... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:00
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фото
культура
культура
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кино и сериалы
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино. Показы пройдут также в Перми и Новосибирске. Мероприятие организуют сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" совместно с посольством Израиля в России. Каждая из картин позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Какие фильмы расскажут о культурных и религиозных особенностях страны, духовных поисках героев и непростых жизненных ситуациях — в материале РИА Новости.
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В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино

В Москве с 7 по 10 ноября проходит XXI фестиваль израильского кино

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино. Показы пройдут также в Перми и Новосибирске. Мероприятие организуют сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" совместно с посольством Израиля в России. Каждая из картин позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Какие фильмы расскажут о культурных и религиозных особенностях страны, духовных поисках героев и непростых жизненных ситуациях — в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

НИ ДЕНЬ НИ НОЧЬ

Режиссер Пинхас Вёйе

2024 год, 90 минут.

Социальная драма

Многодетная семья легко интегрируется в сообщество ортодоксального города Бней-Брака. Старший сын Рафаэль безупречен в религиозных учениях, однако лучшая ашкеназская ешива его не принимает. Родители пытаются улучшить положение мальчика, но поиски справедливости приводят к роковому событию, способному изменить жизнь всей семьи и местного сообщества.

Кадр из фильма Ни день ни ночь

НИ ДЕНЬ НИ НОЧЬ

Режиссер Пинхас Вёйе

2024 год, 90 минут.

Социальная драма

Многодетная семья легко интегрируется в сообщество ортодоксального города Бней-Брака. Старший сын Рафаэль безупречен в религиозных учениях, однако лучшая ашкеназская ешива его не принимает. Родители пытаются улучшить положение мальчика, но поиски справедливости приводят к роковому событию, способному изменить жизнь всей семьи и местного сообщества.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
1 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

СЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ (ШЕВА БРАХОТ)

Режиссер Айелет Менахеми

2023 год, 110 минут.

Комедия, мелодрама

В день свадьбы Мари происходит воссоединение большой израильской семьи. Все родственники с нетерпением ждут недели Шева Брахот, когда каждый будет принимать молодоженов у себя дома на праздничный ужин. Следующие семь дней Мари проводит в окружении близких, и за это короткое время каждый поучаствует в раскрытии семейной тайны, которую хранили много лет.

Кадр из фильма Семь благословений

СЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ (ШЕВА БРАХОТ)

Режиссер Айелет Менахеми

2023 год, 110 минут.

Комедия, мелодрама

В день свадьбы Мари происходит воссоединение большой израильской семьи. Все родственники с нетерпением ждут недели Шева Брахот, когда каждый будет принимать молодоженов у себя дома на праздничный ужин. Следующие семь дней Мари проводит в окружении близких, и за это короткое время каждый поучаствует в раскрытии семейной тайны, которую хранили много лет.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
2 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

ТРАССА 65

Режиссер Майя Дрейфус

2024 год, 108 минут.

Детектив

Талантливый следователь из Тель-Авива Дафна оказывается в небольшом городке Афула. В местной полиции она разбирается с мелкими преступлениями, спасаясь от жары и уклоняясь от навязчивых вопросов коллег. Мир Дафны переворачивается с исчезновением молодой вдовы Орли. Задавшись вопросом, почему женщину никто не ищет, следователь сделает все, чтобы раскрыть тайну.

Кадр из фильма Трасса 65

ТРАССА 65

Режиссер Майя Дрейфус

2024 год, 108 минут.

Детектив

Талантливый следователь из Тель-Авива Дафна оказывается в небольшом городке Афула. В местной полиции она разбирается с мелкими преступлениями, спасаясь от жары и уклоняясь от навязчивых вопросов коллег. Мир Дафны переворачивается с исчезновением молодой вдовы Орли. Задавшись вопросом, почему женщину никто не ищет, следователь сделает все, чтобы раскрыть тайну.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
3 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Режиссер Анат Мальц

2023 год, 99 минут.

Социальная комедия

Тамара и Адам — молодая семья в ожидании первенца. Пара планирует переезд из шумного и дорогого Тель-Авива в Хайфу, родной город Адама. У них есть только один день, чтобы посмотреть несколько квартир и принять решение в пользу совместного будущего либо раздельного существования.

Кадр из фильма Квартирный вопрос

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Режиссер Анат Мальц

2023 год, 99 минут.

Социальная комедия

Тамара и Адам — молодая семья в ожидании первенца. Пара планирует переезд из шумного и дорогого Тель-Авива в Хайфу, родной город Адама. У них есть только один день, чтобы посмотреть несколько квартир и принять решение в пользу совместного будущего либо раздельного существования.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
4 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

СВОЯ КОМНАТА

Режиссер Матан Яир

2023 год, 81 минута.

Драмеди взросления

Ури прямолинеен и задирист, что свойственно каждому подростку. При этом он хорош в спорте и прилежен в учебе. Однако в 14 лет у парня нет личного пространства: он все еще делит комнату с мамой. Бытовые неурядицы превращаются в проблемы: родители решают развестись, его не берут в групповую школьную поездку, а безответственный отец вдруг заводит собаку, о которой Ури мечтал в детстве.

Кадр из фильма Своя комната

СВОЯ КОМНАТА

Режиссер Матан Яир

2023 год, 81 минута.

Драмеди взросления

Ури прямолинеен и задирист, что свойственно каждому подростку. При этом он хорош в спорте и прилежен в учебе. Однако в 14 лет у парня нет личного пространства: он все еще делит комнату с мамой. Бытовые неурядицы превращаются в проблемы: родители решают развестись, его не берут в групповую школьную поездку, а безответственный отец вдруг заводит собаку, о которой Ури мечтал в детстве.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
5 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

БЕГУЩИЙ ПО ПЕСКУ

Режиссер Адар Шафран

2023 год, 104 минуты.

Комедия

Чернокожего беженца Омара депортируют из Израиля, но в аэропорту принимают за новоприбывшего игрока национальной сборной по футболу. С этого момента судьба самозванца зависит от способности бегать и успеха всей команды.

Кадр из фильма Бегущий по песку

БЕГУЩИЙ ПО ПЕСКУ

Режиссер Адар Шафран

2023 год, 104 минуты.

Комедия

Чернокожего беженца Омара депортируют из Израиля, но в аэропорту принимают за новоприбывшего игрока национальной сборной по футболу. С этого момента судьба самозванца зависит от способности бегать и успеха всей команды.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
6 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

ВОЛОНТЕРКА

Режиссер Ренат Мазуц

2024 год, 15 минут.

Комедия

Необщительная и замкнутая девушка Бат-Эль работает волонтером в школе для девочек. Она сопровождает проблемную ученицу Нойю в лесном походе. Из-за насмешек одноклассниц героини отстают от группы, а потом и вовсе теряются в лесу.

Кадр из фильма Волонтерка

ВОЛОНТЕРКА

Режиссер Ренат Мазуц

2024 год, 15 минут.

Комедия

Необщительная и замкнутая девушка Бат-Эль работает волонтером в школе для девочек. Она сопровождает проблемную ученицу Нойю в лесном походе. Из-за насмешек одноклассниц героини отстают от группы, а потом и вовсе теряются в лесу.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
7 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

ЭЛИША

Режиссер Ноам Вайцман

2024 год, 18 минут.

Комедия

Элиша — армейский соцработник с мягким характером. Солдаты часто обманывают его ради личной выгоды и очередных отгулов. Однажды Элиша решает проявить твердость и решимость в общении с военными.

Кадр из фильма Элиша

ЭЛИША

Режиссер Ноам Вайцман

2024 год, 18 минут.

Комедия

Элиша — армейский соцработник с мягким характером. Солдаты часто обманывают его ради личной выгоды и очередных отгулов. Однажды Элиша решает проявить твердость и решимость в общении с военными.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
8 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

ФРЕНЧ

2024 год, 18 минут.

Режиссер Дилан Джозеф

Комедия

Визит к салон красоты принимает драматический оборот, когда мастер маникюра Сари — она же и доверенное лицо Алены, начинает подозревать ее в предательстве.

Кадр из фильма Френч

ФРЕНЧ

2024 год, 18 минут.

Режиссер Дилан Джозеф

Комедия

Визит к салон красоты принимает драматический оборот, когда мастер маникюра Сари — она же и доверенное лицо Алены, начинает подозревать ее в предательстве.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
9 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

ВОДА И ТОПЛИВО

2024 год, 29 минут.

Режиссер Йоав Биран

Документальный экшн

Посреди израильской пустыни 16-летний Акрам и его двоюродный брат ухаживают за стадом коров, пытаясь своевременно поить их водой. Лишенный слуха Акрам мечтает о соревнованиях на своей старой тачке. Он полон решимости выполнять обязанности фермера и осуществить свою мечту о гонках в пустыне.

Кадр из фильма Вода и топливо

ВОДА И ТОПЛИВО

2024 год, 29 минут.

Режиссер Йоав Биран

Документальный экшн

Посреди израильской пустыни 16-летний Акрам и его двоюродный брат ухаживают за стадом коров, пытаясь своевременно поить их водой. Лишенный слуха Акрам мечтает о соревнованиях на своей старой тачке. Он полон решимости выполнять обязанности фермера и осуществить свою мечту о гонках в пустыне.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
10 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

НА ДОРОЖКУ

2023 год, 21 минута.

Режиссеры Итай Керем, Рони Вайнер

Криминальная драма

По пути на вечеринку у группы друзей срывают сумку. Парни просят работника киоска проводить их по злачным местам, чтобы найти вора.

Кадр из фильма На дорожку

НА ДОРОЖКУ

2023 год, 21 минута.

Режиссеры Итай Керем, Рони Вайнер

Криминальная драма

По пути на вечеринку у группы друзей срывают сумку. Парни просят работника киоска проводить их по злачным местам, чтобы найти вора.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
11 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА
Режиссер Михаль Леви

2007 год, 33 минуты.

Документальный

В небольшом городе недалеко от сектора Газа живет семья Лави. Рут и Авнер переехали сюда 30 лет назад, здесь родились трое их детей. Начавшиеся обстрелы и взрывы, болезнь отца и поездка младшего сына за границу изменили жизнь семьи и заставили справляться с новой реальностью.

Кадр их фильма Семейная средиземноморская лихорадка

СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА
Режиссер Михаль Леви

2007 год, 33 минуты.

Документальный

В небольшом городе недалеко от сектора Газа живет семья Лави. Рут и Авнер переехали сюда 30 лет назад, здесь родились трое их детей. Начавшиеся обстрелы и взрывы, болезнь отца и поездка младшего сына за границу изменили жизнь семьи и заставили справляться с новой реальностью.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
12 из 13
© Фото предоставлено посольством Израиля в России

МАЛЬЧИК

Режиссер Яхав Виннер

2023 год, 25 минут.

Семейная новелла

История взаимоотношений отца и сына с ПТСР, живущих в кибуце на границе с Сектором Газа.

Кадр из фильма Мальчик

МАЛЬЧИК

Режиссер Яхав Виннер

2023 год, 25 минут.

Семейная новелла

История взаимоотношений отца и сына с ПТСР, живущих в кибуце на границе с Сектором Газа.

© Фото предоставлено посольством Израиля в России
13 из 13
 
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