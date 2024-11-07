В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино

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СВОЯ КОМНАТА

Режиссер Матан Яир

2023 год, 81 минута.

Драмеди взросления

Ури прямолинеен и задирист, что свойственно каждому подростку. При этом он хорош в спорте и прилежен в учебе. Однако в 14 лет у парня нет личного пространства: он все еще делит комнату с мамой. Бытовые неурядицы превращаются в проблемы: родители решают развестись, его не берут в групповую школьную поездку, а безответственный отец вдруг заводит собаку, о которой Ури мечтал в детстве.