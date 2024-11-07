Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов
Шмыгаль: Киев со сдержанным оптимизмом ожидает усиления поддержки со стороны США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки со стороны Вашингтона после выборов в США.
"Мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно развития событий и довольно четких действий со стороны нашего ключевого партнера, Соединенных Штатов Америки... Уверен лично в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп и конгресс, так же как и общество, будут продолжать поддержку Украины. Более того, думаю, что мы увидим довольно четкие и быстрые шаги со стороны нашего партнера. Ожидаем этого", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНИАН.
С другой стороны, нидерландский эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил накануне, что Владимир Зеленский должен понимать - военной помощи Украине от США при Трампе не будет.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто смог вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Семнадцатого декабря коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.