Рейтинг@Mail.ru
Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kiev-1982441485.html
Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов
Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов - РИА Новости, 07.11.2024
Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки со стороны Вашингтона после выборов в США. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:23
2024-11-07T15:23
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
денис шмыгаль
владимир зеленский
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки со стороны Вашингтона после выборов в США. "Мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно развития событий и довольно четких действий со стороны нашего ключевого партнера, Соединенных Штатов Америки... Уверен лично в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп и конгресс, так же как и общество, будут продолжать поддержку Украины. Более того, думаю, что мы увидим довольно четкие и быстрые шаги со стороны нашего партнера. Ожидаем этого", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНИАН. С другой стороны, нидерландский эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил накануне, что Владимир Зеленский должен понимать - военной помощи Украине от США при Трампе не будет. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто смог вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Семнадцатого декабря коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, денис шмыгаль, владимир зеленский, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, NBC, Выборы президента США — 2024
Киев ожидает усиления поддержки со стороны США после выборов

Шмыгаль: Киев со сдержанным оптимизмом ожидает усиления поддержки со стороны США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев со "сдержанным оптимизмом" ожидает усиления поддержки со стороны Вашингтона после выборов в США.
"Мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно развития событий и довольно четких действий со стороны нашего ключевого партнера, Соединенных Штатов Америки... Уверен лично в том, что и новоизбранный президент США Дональд Трамп и конгресс, так же как и общество, будут продолжать поддержку Украины. Более того, думаю, что мы увидим довольно четкие и быстрые шаги со стороны нашего партнера. Ожидаем этого", - приводит слова Шмыгаля украинское агентство УНИАН.
С другой стороны, нидерландский эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил накануне, что Владимир Зеленский должен понимать - военной помощи Украине от США при Трампе не будет.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто смог вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Семнадцатого декабря коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому
Вчера, 02:41
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийNBCВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала