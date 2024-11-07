В Киеве прогремела серия взрывов
"Страна.ua": в Киеве прогремела серия взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
В ночь на четверг о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в Киеве сообщал местный телеканал "Общественное". В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. Позже Попко сообщил о пожаре на территории предприятия в Соломенском районе столицы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киеве звучит более семи часов.
"В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00