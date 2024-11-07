https://ria.ru/20241107/kiev-1982350661.html

В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве прогремела серия взрывов

Серия взрывов снова прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:03

2024-11-07T09:03

2024-11-07T09:03

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Серия взрывов снова прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". В ночь на четверг о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в Киеве сообщал местный телеканал "Общественное". В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. Позже Попко сообщил о пожаре на территории предприятия в Соломенском районе столицы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киеве звучит более семи часов. "В Киеве звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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