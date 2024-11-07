https://ria.ru/20241107/kiev-1982345837.html
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:47
2024-11-07T07:47
2024-11-07T07:48
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщало это же СМИ. Позже начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. "В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html
https://ria.ru/20241107/kiev-1982345513.html
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в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщало это же СМИ. Позже начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.
"В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.