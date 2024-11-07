https://ria.ru/20241107/kiev-1982345837.html

В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:47

2024-11-07T07:47

2024-11-07T07:48

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщало это же СМИ. Позже начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. "В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html

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в мире, киев, вооруженные силы рф