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В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 07.11.2024 (обновлено: 07:48 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kiev-1982345837.html
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:47
2024-11-07T07:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщало это же СМИ. Позже начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. "В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241107/aeroport-1982345123.html
https://ria.ru/20241107/kiev-1982345513.html
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в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщало это же СМИ. Позже начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.
Дым на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
У киевского аэропорта Жуляны прогремели мощные взрывы, сообщило подполье
07:34
"В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Киеве заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
07:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВооруженные силы РФ
 
 
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