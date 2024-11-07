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В Киеве заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
В Киеве заявили о взрывах, связанных с работой ПВО - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в Киеве на Украине, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:43
2024-11-07T07:43
2024-11-07T07:43
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в Киеве на Украине, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киеве и Киевской области звучит более шести часов. "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - приводит слова Попко пресс-служба в Telegram-канале администрации. Ранее в четверг агентство РБК-Украина сообщало о серии взрывов в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве заявили о взрывах, связанных с работой ПВО
Глава киевской ГВА Попко заявил о взрывах, связанных с работой ПВО