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В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:06 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kiev-1982341021.html
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы вновь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:06
2024-11-07T06:06
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщал украинский телеканал "Общественное". "В Киеве снова были слышны взрывы", - передает агентство. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241106/nikolaev-1982103899.html
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киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

"РБК-Украина": в Киеве на фоне тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.
Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщал украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве снова были слышны взрывы", - передает агентство.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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