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В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы вновь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:06
2024-11-07T06:06
2024-11-07T06:06
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина. Ранее в ночь на четверг о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги сообщал украинский телеканал "Общественное". "В Киеве снова были слышны взрывы", - передает агентство. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
"РБК-Украина": в Киеве на фоне тревоги прогремели новые взрывы