https://ria.ru/20241107/kiev-1982334496.html

В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов снова прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:52

2024-11-07T02:52

2024-11-07T02:52

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Серия взрывов снова прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Киеве снова прозвучала серия взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241107/vzryvy-1982331356.html

киев

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киев, вооруженные силы рф, в мире