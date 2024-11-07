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В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов снова прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:52
2024-11-07T02:52
2024-11-07T02:52
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Серия взрывов снова прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Киеве снова прозвучала серия взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве прогремела новая серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов