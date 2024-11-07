https://ria.ru/20241107/kiev-1982333150.html
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал Общественное. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:14
2024-11-07T02:14
2024-11-07T02:14
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал Общественное. "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в Telegram-канале СМИ. В данный момент в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Позднее телеканал ТСН сообщил о взрывах в городе Ирпень Киевской области Украины. "Ирпень Киевской области - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241107/vzryvy-1982331356.html
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киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы