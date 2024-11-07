https://ria.ru/20241107/khezbolla-1982449340.html

"Хезболла" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем

"Хезболла" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем - РИА Новости, 07.11.2024

"Хезболла" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем на какую-либо конкретную администрацию в США, но будет... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:06

2024-11-07T16:06

2024-11-07T16:06

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем на какую-либо конкретную администрацию в США, но будет приветствовать меры, направленные на остановку конфликта, передает агентство Рейтер со ссылкой на депутата от "Хезболлах" в ливанском парламенте Ибрагима аль-Мусави. "Движение "Хезболлах" приветствует любые усилия по остановке войны в Ливане, но не возлагает надежды на прекращение огня на какую-либо конкретную администрацию в США", - говорится в сообщении агентства. По мнению аль-Мусави, республиканцы и демократы в США придерживаются схожих взглядов на взаимодействие с Израилем. Как отметил депутат, США могут проявить свое влияние, чтобы остановить конфликт, "Хезболлах" хочет увидеть от США конкретные действия. Ранее профессор кафедры политических наук в Ливанском университете Мохамад Халяви поделился с РИА Новости мнением, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не отразится на ходе ливано-израильского конфликта, при этом эксперт не исключил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху захочет воспользоваться переходным периодом Трампа до официального вступления в должность через 75 дней, чтобы максимально разрушить Ливан и добиться своих целей. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240929/khezbolla-1975363173.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024