https://ria.ru/20241107/kharris-1982329081.html

Харрис поблагодарила Байдена за поддержку на выборах

Харрис поблагодарила Байдена за поддержку на выборах - РИА Новости, 07.11.2024

Харрис поблагодарила Байдена за поддержку на выборах

Вице-президент США Камала Харрис поблагодарила главу государства Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры на состоявшихся накануне президентских выборах и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:51

2024-11-07T00:51

2024-11-07T00:51

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис поблагодарила главу государства Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры на состоявшихся накануне президентских выборах и заявила, что гордится своей предвыборной кампанией. "Что касается президента Байдена и доктора (Джилл) Байден, спасибо за вашу поддержку. Я так горжусь тем, как мы вели эту гонку", - заявила она своим сторонникам в Вашингтоне. Она также призвала общественность в США признать результаты президентских выборов, подчеркнув, что это требование применимо ко всем политикам, стремящимся сохранить доверие своих избирателей. "Мы должны принять результаты данных выборов… Я заявила (избранному президенту Дональду Трампу), что мы окажем содействие ему и его команде в переходный период", - добавила Харрис. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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