https://ria.ru/20241107/kharris-1982328355.html

Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях

Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях - РИА Новости, 07.11.2024

Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях

Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:42

2024-11-07T00:42

2024-11-07T00:43

сша

вашингтон (штат)

америка

камала харрис

дональд трамп

nbc

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768241_0:30:2842:1629_1920x0_80_0_0_3955c088fa00f4ac2c57a53877160053.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве. "Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами", - пообещала она, не уточнив подробности. Харрис заявила, что признает поражение на выборах президента США, но не в борьбе за будущее и идеалы Америки, которую намерена продолжать. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html

сша

вашингтон (штат)

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), америка, камала харрис, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире