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Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях - РИА Новости, 07.11.2024
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00:42 07.11.2024 (обновлено: 00:43 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kharris-1982328355.html
Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях
Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях - РИА Новости, 07.11.2024
Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях
Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:42
2024-11-07T00:43
сша
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америка
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве. "Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами", - пообещала она, не уточнив подробности. Харрис заявила, что признает поражение на выборах президента США, но не в борьбе за будущее и идеалы Америки, которую намерена продолжать. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, вашингтон (штат), америка, камала харрис, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис пообещала продолжать политическую борьбу в судах и на площадях

Харрис пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах и на площадях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне после поражения на выборах главы государства пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве.
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"Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами", - пообещала она, не уточнив подробности.
LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
00:30
Харрис заявила, что признает поражение на выборах президента США, но не в борьбе за будущее и идеалы Америки, которую намерена продолжать.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
СШАВашингтон (штат)АмерикаКамала ХаррисДональд ТрампNBCВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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