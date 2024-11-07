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Выступление Камалы Харрис по итогам выборов в США. Трансляция

Выступление Камалы Харрис по итогам выборов в США. Трансляция - РИА Новости, 07.11.2024

Выступление Камалы Харрис по итогам выборов в США. Трансляция

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис обращается к своим сторонникам. Ранее Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:26

2024-11-07T00:26

2024-11-07T00:30

в мире

сша

выборы президента сша — 2024

камала харрис

дональд трамп

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Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис обращается к своим сторонникам. Ранее Харрис позвонила своему оппоненту от республиканцев экс-президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

сша

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