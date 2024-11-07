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Харрис сделала тяжелое признание о результатах выборов в США
Харрис сделала тяжелое признание о результатах выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
Харрис сделала тяжелое признание о результатах выборов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что благодарна сторонникам за поддержку, но результат выборов, на которых она... РИА Новости, 07.11.2024
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что благодарна сторонникам за поддержку, но результат выборов, на которых она проиграла, оказался не тем, чего она ожидала. "Мое сердце сегодня наполнено благодарностью за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и решимости. Результат этих выбор оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали", - заявила она, выступая она перед сторонниками в Вашингтоне. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис сделала тяжелое признание о результатах выборов в США
Харрис призналась, что результат выборов в США не оправдал ее ожиданий
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что благодарна сторонникам за поддержку, но результат выборов, на которых она проиграла, оказался не тем, чего она ожидала.
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"Мое сердце сегодня наполнено благодарностью за доверие, которое вы мне оказали, полно любви к нашей стране и решимости. Результат этих выбор оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали", - заявила она, выступая она перед сторонниками в Вашингтоне.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.