https://ria.ru/20241107/kashira-1982440178.html

Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет

Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет - РИА Новости, 07.11.2024

Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет

Подмосковная ОЭЗ "Кашира" за пять лет привлекла резидентов, которые заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:19

2024-11-07T15:19

2024-11-07T15:19

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подмосковная ОЭЗ "Кашира" за пять лет привлекла резидентов, которые заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Первую пятилетку работы ОЭЗ "Кашира" заканчивает с отличными результатами. Всего за пять лет заполняемость ОЭЗ "Кашира" составила 40%. Это свидетельствует о правильном выборе локации для размещения ОЭЗ и грамотном управленческом подходе к развитию территории. На данный момент в "Каширу" уже привлечено семь резидентов, которые заявили инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 37,9 миллиарда рублей", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что фактический объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ уже составил 9 миллиардов рублей, на площадке создано 800 рабочих мест. Зиновьева также подчеркнула, что площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего роста и развития. ОЭЗ "Кашира" расположена на юге Московской области. Общая площадь территории ОЭЗ составляет 491,7 гектара.

https://ria.ru/20241107/donor-1982419636.html

https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982389523.html

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