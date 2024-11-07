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Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет - РИА Новости, 07.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:19 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kashira-1982440178.html
Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет
Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет - РИА Новости, 07.11.2024
Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет
Подмосковная ОЭЗ "Кашира" за пять лет привлекла резидентов, которые заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:19
2024-11-07T15:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подмосковная ОЭЗ "Кашира" за пять лет привлекла резидентов, которые заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Первую пятилетку работы ОЭЗ "Кашира" заканчивает с отличными результатами. Всего за пять лет заполняемость ОЭЗ "Кашира" составила 40%. Это свидетельствует о правильном выборе локации для размещения ОЭЗ и грамотном управленческом подходе к развитию территории. На данный момент в "Каширу" уже привлечено семь резидентов, которые заявили инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 37,9 миллиарда рублей", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что фактический объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ уже составил 9 миллиардов рублей, на площадке создано 800 рабочих мест. Зиновьева также подчеркнула, что площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего роста и развития. ОЭЗ "Кашира" расположена на юге Московской области. Общая площадь территории ОЭЗ составляет 491,7 гектара.
https://ria.ru/20241107/donor-1982419636.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Заполняемость ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье достигла 40% за пять лет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подмосковная ОЭЗ "Кашира" за пять лет привлекла резидентов, которые заполнили территорию площадки на 40%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Первую пятилетку работы ОЭЗ "Кашира" заканчивает с отличными результатами. Всего за пять лет заполняемость ОЭЗ "Кашира" составила 40%. Это свидетельствует о правильном выборе локации для размещения ОЭЗ и грамотном управленческом подходе к развитию территории. На данный момент в "Каширу" уже привлечено семь резидентов, которые заявили инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 37,9 миллиарда рублей", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что фактический объем осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ уже составил 9 миллиардов рублей, на площадке создано 800 рабочих мест.
Зиновьева также подчеркнула, что площадка имеет хороший потенциал для дальнейшего роста и развития.
ОЭЗ "Кашира" расположена на юге Московской области. Общая площадь территории ОЭЗ составляет 491,7 гектара.
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