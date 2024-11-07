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Житель Красноярского края погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа - РИА Новости, 07.11.2024
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18:11 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kansk-1982479462.html
Житель Красноярского края погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа
Житель Красноярского края погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа - РИА Новости, 07.11.2024
Житель Красноярского края погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа
Житель Канска Красноярского края погиб, упав с высоты четвертого этажа при попытке спуститься по простыне, у него были проблемы с психикой, сообщили РИА Новости РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:11
2024-11-07T18:11
происшествия
канск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Житель Канска Красноярского края погиб, упав с высоты четвертого этажа при попытке спуститься по простыне, у него были проблемы с психикой, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. По данным ведомства, погибшему мужчине 63 года. Перед тем, как спуститься из окна по связанной из простыней веревке, он подпер изнутри дверь в комнату палкой. "(Мужчина) жил один. Со слов соседей, никого к себе не водил, злоупотреблял алкоголем, имел проблемы с психикой и таскал мусор домой. Причина поступка неизвестна", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html
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происшествия, канск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Красноярского края погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа

Житель Канска погиб, пытаясь спуститься с четвертого этажа на простыне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Житель Канска Красноярского края погиб, упав с высоты четвертого этажа при попытке спуститься по простыне, у него были проблемы с психикой, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
По данным ведомства, погибшему мужчине 63 года. Перед тем, как спуститься из окна по связанной из простыней веревке, он подпер изнутри дверь в комнату палкой.
"(Мужчина) жил один. Со слов соседей, никого к себе не водил, злоупотреблял алкоголем, имел проблемы с психикой и таскал мусор домой. Причина поступка неизвестна", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКанскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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