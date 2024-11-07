https://ria.ru/20241107/italiya-1982445679.html
В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии
В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии - РИА Новости, 07.11.2024
В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на необходимость создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:49
2024-11-07T15:49
2024-11-07T15:49
в мире
италия
гуидо крозетто
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на необходимость создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций. Глава МО обратил внимание на то, что оборонный сектор сталкивается с "эпохальными вызовами", и указал на необходимость реформирования и укрепления вооруженных сил страны на фоне появления "конвенциональных угроз". Он также отметил, что Италия далека от цели достижения уровня военных расходов в 2%. "Необходимо ... предусмотреть создание оперативного резерва в качестве инструмента для призыва на службу для противостояния кризисам и затяжным конфликтам", - заявил Крозетто на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената итальянского парламента. Кроме того, он указал на необходимость "омоложения" вооруженных сил, что, по его словам, будет способствовать смене поколений военных.
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в мире, италия, гуидо крозетто
В мире, Италия, Гуидо Крозетто
В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии
Минобороны Италии заявило об необходимости создания оперативного резерва армии
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на необходимость создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций.
Глава МО обратил внимание на то, что оборонный сектор сталкивается с "эпохальными вызовами", и указал на необходимость реформирования и укрепления вооруженных сил страны на фоне появления "конвенциональных угроз". Он также отметил, что Италия далека от цели достижения уровня военных расходов в 2%.
"Необходимо ... предусмотреть создание оперативного резерва в качестве инструмента для призыва на службу для противостояния кризисам и затяжным конфликтам", - заявил Крозетто на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената итальянского парламента.
Кроме того, он указал на необходимость "омоложения" вооруженных сил, что, по его словам, будет способствовать смене поколений военных.