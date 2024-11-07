https://ria.ru/20241107/italiya-1982445679.html

В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии

В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии - РИА Новости, 07.11.2024

В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на необходимость создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:49

2024-11-07T15:49

2024-11-07T15:49

в мире

италия

гуидо крозетто

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто указал на необходимость создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций. Глава МО обратил внимание на то, что оборонный сектор сталкивается с "эпохальными вызовами", и указал на необходимость реформирования и укрепления вооруженных сил страны на фоне появления "конвенциональных угроз". Он также отметил, что Италия далека от цели достижения уровня военных расходов в 2%. "Необходимо ... предусмотреть создание оперативного резерва в качестве инструмента для призыва на службу для противостояния кризисам и затяжным конфликтам", - заявил Крозетто на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената итальянского парламента. Кроме того, он указал на необходимость "омоложения" вооруженных сил, что, по его словам, будет способствовать смене поколений военных.

https://ria.ru/20241107/nato-1982404704.html

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в мире, италия, гуидо крозетто