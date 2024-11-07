https://ria.ru/20241107/it-1982419238.html

СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT

СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT

В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:53

2024-11-07T13:53

2024-11-07T13:53

технологии

россия

headhunter

экономика

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ"."В России может появиться система подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с "Госуслугами", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Минцифры уже работает над этим проектом. В ведомстве сообщили, что внедрение новой платформы планируется совместно с частным сектором.Согласно информации газеты, одним из портеров министерство по реализации этого проекта может стать компания HeadHunter.

https://ria.ru/20241023/it-1979503110.html

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2024

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технологии, россия, headhunter, экономика