https://ria.ru/20241107/it-1982419238.html
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:53
2024-11-07T13:53
2024-11-07T13:53
технологии
россия
headhunter
экономика
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ"."В России может появиться система подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с "Госуслугами", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Минцифры уже работает над этим проектом. В ведомстве сообщили, что внедрение новой платформы планируется совместно с частным сектором.Согласно информации газеты, одним из портеров министерство по реализации этого проекта может стать компания HeadHunter.
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технологии, россия, headhunter, экономика
Технологии, Россия, HeadHunter, Экономика
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
"Ъ": на "Госуслугах" могут ввести систему подтверждения навыков IT-разработчиков