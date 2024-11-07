Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/it-1982419238.html
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT
В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:53
2024-11-07T13:53
технологии
россия
headhunter
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955521808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7c4ba6506098633910ea5959861e795.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ"."В России может появиться система подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с "Госуслугами", — говорится в публикации.Как отмечает издание, Минцифры уже работает над этим проектом. В ведомстве сообщили, что внедрение новой платформы планируется совместно с частным сектором.Согласно информации газеты, одним из портеров министерство по реализации этого проекта может стать компания HeadHunter.
https://ria.ru/20241023/it-1979503110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955521808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_623dc5175bcb9fa00a634e9abcc3ca7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, headhunter, экономика
Технологии, Россия, HeadHunter, Экономика
СМИ: в России могут ввести систему подтверждения навыков IT

"Ъ": на "Госуслугах" могут ввести систему подтверждения навыков IT-разработчиков

© iStock.com / champpixsIT-технологии
IT-технологии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / champpixs
IT-технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России могут ввести систему подтверждения навыков IT-компетенций, сообщила газета "Коммерсантъ".
«
"В России может появиться система подтверждения компетенций IT-разработчиков с дальнейшей возможностью ее интеграции с "Госуслугами", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, Минцифры уже работает над этим проектом. В ведомстве сообщили, что внедрение новой платформы планируется совместно с частным сектором.
Согласно информации газеты, одним из портеров министерство по реализации этого проекта может стать компания HeadHunter.
Выставка в сфере информационных технологий GITEX 2024 в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Российские IT-решения заинтересовали партнеров на выставке GITEX в Дубае
23 октября, 10:51
 
ТехнологииРоссияHeadHunterЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала