Исиба поделился наблюдением о Трампе после телефонного разговора с ним
Премьер Японии Исиба заявил, что Трамп в разговоре показался ему дружелюбным
© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что провел первый телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер показался дружелюбным и произвел впечатление человека, с которым можно говорить открыто.
"Сегодня я провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, который длился примерно пять минут. В ходе разговора я сердечно поздравил его с победой и заявил, что я уважаю, что его призыв "сделаем Америку опять великой" отозвался у большого числа американцев", - отметил премьер Японии, трансляцию пресс-конференции которого вел телеканал NHK.
Исиба отметил, что это был первый раз, когда он говорил с Трампом.
"Он произвел впечатление дружелюбного. Мне показалось, что он тот, с кем я могу говорить честно, а не маскировать и приукрашивать слова", - добавил он.
Как заявил, в свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, стороны договорились работать над укреплением альянса двух государств, а также провести личную встречу в ближайшее время.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.