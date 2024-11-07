https://ria.ru/20241107/iran-1982462721.html
В Иране заявили о возможности США исправить ошибки прошлого
В Иране заявили о возможности США исправить ошибки прошлого - РИА Новости, 07.11.2024
В Иране заявили о возможности США исправить ошибки прошлого
Президентские выборы в США предоставляют Вашингтону возможность исправить совершенные ранее в отношении Ирана ошибки, а также пересмотреть неконструктивные... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:11
2024-11-07T17:11
2024-11-07T17:11
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ТЕГЕРАН, 7 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в США предоставляют Вашингтону возможность исправить совершенные ранее в отношении Ирана ошибки, а также пересмотреть неконструктивные подходы в отношении Тегерана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Выборы США предоставляют возможность переосмыслить и проанализировать ошибочные подходы прошлого, для Ирана важным критерием оценки остается деятельность американского правительства… У нас есть печальный опыт взаимодействия с различными администрациями в США", - приводит слова Багаи агентство IRNA. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
В Иране заявили о возможности США исправить ошибки прошлого
МИД Ирана: выборы дают США возможность исправить ошибки в отношении Ирана